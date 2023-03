Credit Suisse, soffiata sull'accordo: chi la compra e quanto spende

19 marzo 2023 a

Sarebbe stato raggiunto un accordo sull'acquisto di Credit Suisse, la banca svizzera che ha scatenato il panico sui mercati la settimana scorsa, subito dopo il crac dell'americana Silicon Valley Bank. Stando a quanto riportato da Bloomberg, Ubs - altro istituto elvetico - acquisterà Credit Suisse pagando più di 2 miliardi di dollari. L'accordo sarebbe stato mediato dal governo svizzero.

Si dovrebbe trattare, insomma, di una transazione interamente azionaria e il prezzo sarà una frazione di quello del Credit Suisse alla chiusura di venerdì, quando la banca era valutata circa 8 miliardi di dollari. Ubs, secondo questa offerta, "pagherà più di 0,50 franchi svizzeri per azione, in aumento rispetto all'offerta di 0,25 franchi di oggi, ma molto al di sotto del prezzo di chiusura di venerdì di 1,86 franchi del Credit Suisse". La Banca nazionale svizzera (Bns), invece, avrebbe accettato di offrire una linea di liquidità di 100 miliardi di dollari a Ubs come parte dell'accordo.

Pare comunque che i contatti tra Ubs e Credit Suisse siano stati limitati e che i termini dell'accordo, stando a quanto riportato dal Financial Time, siano stati fortemente influenzati dalla Banca nazionale svizzera e dall'autorità di regolamentazione Finma. Il Consiglio federale svizzero, intanto, ha indetto una conferenza stampa on line su Credit Suisse alle 19,30. Lo riferisce il portavoce. L'ipotesi è che venga annunciato proprio l'accordo per l'acquisizione da parte di Ubs.