Finanza, mentre gli altri scappano è il momento di investire

Buddy Fox 07 luglio 2023 a

a

a

«I minimi sono arrivati e penso che stiamo iniziando un nuovo mercato rialzista», mentre tutte le grandi banche d’affari alla fine del 2022 facevano l’elenco delle possibili sciagure per il nuovo anno con target ribassisti sulle borse, Jim Paulsen (The Leuthold Group) intervistato da Bloomberg Tv lanciava con coraggio la sua previsione rialzista. «C’è troppo pessimismo» diceva, e insieme a lui c’ero anch’io.

Ecco le mie 10 previsioni aggiornate dopo il primo semestre 2023:

1) ITALIA AL TOP: l’anno comincia con il “rischio debito Ita” in prima pagina sul FT, ahi... L’Italia è la mia favorita, scelgo: Bgn, Iveco, Moncler, Nexi, Stellantis, Tim. La notizia esce proprio in questi giorni, a conclusione di un primo semestre di gloria “Piazza Affari”, nonostante il governo di Giorgia Meloni, ritorna ai livelli pre crack Lehman Brothers, per chi non lo sapesse era il 2008.

Milano al momento è la migliore piazza finanziaria, per i catastrofisti del dopo Draghi, ritentate sarete più fortunati. Il nostro portafoglio al momento ha un rendimento a doppia cifra, ma si può salire ancora.

2) ARGENTO (Cod. Isin JE00B1VS3333), ORO (JE00B1VS3770) PLATINO (JE00B1VS2W53) e Coeur Mining (CDE). Oro e argento sono fermi al palo, negativo il titolo CDE. Mi aspetto un secondo semestre brillante.

3) RULLO DI TAMBURI: nei momenti difficili scendono in campo i fuoriclasse. Per vincere la partita scelgo 5 titoli della cantera Tamburi: OVS, DM, Prysmian, Landi Renzo e ovviamente il capitano TIP. Lo ammetto, questa volta ho voluto vincere facile. Il rendimento è ancora basso, si può fare di più:

4) INFLAZIONE GAME CHANGE: se la colpa è tutta dell’eccesso di espansione monetaria, tolta la liquidità i prezzi si sgonfieranno. L’inflazione per ora cala, ma la ciliegina sarà lo stop alla salita dei tassi senza andare in recessione.

5) LA CINA È VICINA: credo nel recupero cinese, scelgo Etf LU1681043912 (in euro) e 3 titoli, Baba, JD, Nio. I 3 titoli cinesi stanno deludendo molto, mi attendo un riscatto nel secondo semestre.

6) BANCHE MADE IN ITALY: Unicredit, Pop Sondrio, Bpm, Mediobanca e Bgn. Per anni abbia sentito ripetere che se Milano non saliva era per colpa delle banche, oggi che Milano è in cima diciamo grazie alle banche. Unicredit miglior titolo, la crisi di primavera è già dimenticata. Mediobanca la mia favorita per il secondo semestre.

7) N A SDAQ SOGNO O INCUBO? L’incubo è il replay “Nikkei 1990”, il sogno è veder rimbalzare tutto ciò che è sceso. Voglio credere alla seconda e scelgo: Amgen, Meta, Nikola, Nvidia, Pinterest. Nelle previsioni 2022 avevo scritto “FAANG nel fango”, quest’anno ho puntato sul recupero. Avete visto i titoli? Il rendimento a ora è del 58%.

8) CHE LUSSO! Credo che in questo settore ci sia molto valore, scelgo: Moncler, Hermes, Roche Bobois e Ferragamo. Nel lusso i prezzi sono ancora a sconto.

9) CIGNO NERO: solo la Recessione, pesante, può rovinare tutto. E io credo non ci sarà. Recessione? Aspettando Godot.

10) I MAGNIFICI 7: Borgosesia, Cde, Directa Plus, Eems, Pop Sondrio, Risanamento, Tiscali. La nota dolente arriva dal mio portafoglio il cui rendimento è molto negativo! Non credo ai miracoli in borsa, ma credo ci possa essere una grande rimonta. [email protected]