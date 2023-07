Reddito, Elly Schlein: "Bomba sociale, governo in aula"

31 luglio 2023 a

Lo stop al reddito di cittadinanza ha scatenato Elly Schlein. "Noi chiediamo al governo di venire a riferire al più presto perché è incredibile non solo che abbiano deciso di fare la guerra ai poveri, ma anche che non abbiano preparato minimamente questi passaggi accompagnando con una corretta informazione e dando sostegno alle misure di supporto che devono essere messe in campo". La segretaria del Pd si esprime così nel corso di un'iniziativa a Sessa Aurunca in provincia di Caserta.

Qui la dem aizza la folla e arriva a dire che" il governo ha scelto di dichiarare guerra ai poveri anziché fare la guerra alla povertà. C'è grande cinismo e brutalità nell'sms che è arrivato a 169mila famiglie informandole che non avrebbero più avuto alcun supporto contro la povertà". E ancora: "La povertà non si sceglie non è una colpa individuale, è il frutto di politiche sociali sbagliate e servono risposte che in questo momento il governo di Giorgia Meloni sta scaricando sui Comuni, peraltro definanziati perché la stessa manovra che ha definanziato il reddito di cittadinanza non ha messo risorse sui Comuni", mettendo "i servizi sociali in grande difficoltà, e quindi scaricando anche sugli assistenti sociali, che sono il primo terminale di raccolta del bisogno delle fasce più fragili della nostra popolazione. Non è accettabile".

Finita qui? Niente affatto, visto che il Pd dichiara guerra all'esecutivo: "Noi continuiamo a batterci perché si torni indietro rispetto a questa scelta nefasta. Le persone che sono in difficoltà economica hanno bisogno di sostegno, bisogna mettere in campo le risposte che servono". Detto da chi paga una consulente di look 300 euro l'ora...