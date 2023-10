Massimo Giannini silurato dalla Stampa? Nemmeno una parola sull'ultima copia

06 ottobre 2023 a

Silurato. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 ottobre, la notizia: Massimo Giannini "out" dalla Stampa. Non è più lui il direttore. Al suo posto Andrea Malaguti, ormai ex vicedirottre. Un cambio, quello al vertice del quotidiano torinese, che in verità era nell'aria da tempo: i rapporti tra Giannini e John Elkann, infatti, non sarebbero dei migliori. Mettiamoci anche che il clima in redazione era piuttosto cupo - ci si ricorda un durissimo comunicato della redazione stessa contro il direttore - ed insomma, il mix esplosivo è esploso.

Massimo Giannini - che nei suoi tre anni alla direzione della Stampa ha confezionato un quotidiano barricadero, più a sinistra della sinistra di Repubblica - torna all'ovile. Ovvero, torna a Repubblica in veste di editorialista. Il direttore, a Rep, resta ovviamente Maurizio Molinari, quel Maurizio Molinari del quale - si dice - ai tempi degli avvicendamenti firmati Gedi avrebbe voluto il posto.

Salta Massimo Giannini, clamoroso a "La Stampa": chi prende il suo posto

Dopo la cronaca e i gossip, però, un fatto. Una piccola-grande evidenza. Una circostanza che, francamente, non può che stupire: sulla copia in edicola oggi de La Stampa, l'ultima firmata da Massimo Giannini, del direttore uscente non vi è traccia. Nemmeno una riga, nessun saluto ai lettori, niente di niente. Un'assenza, pesante, per certo non casuale e che si sta facendo notare, eccome. L'unico riferimento ai fatti della vigilia lo si trova in un colonnino a pagina 17, in cui si dà conto della "staffetta Giannini-Malaguti alla direzione de La Stampa". Per il resto, il direttore nell'ultima copia della Stampa da lui firmata, non appare. E la circostanza la dice lunghissima sulle modalità in cui è maturata l'uscita.