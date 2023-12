Aeroporti di Roma, in scali romani il più grande sistema di parcheggi in Europa 

Biglietti digitali, colonnine di ricarica, app integrate e 9mila posti auto

27 dicembre 2023 a

a

a

Il più grande sistema di parcheggi in Europa. È questo l'obiettivo raggiunto da Aeroporti di Roma con easy Parking, il brand di ADR Mobility, società del gruppo che gestisce i punti di sosta degli scali romani di Fiumicino e Ciampino. Dal più economico Lunga Sosta ai più esclusivi Executive, passando per i multipiano fronte Terminal (i preferiti da chi viaggia per lavoro), con 19 differenti parcheggi e aree di sosta, per un totale di oltre 9.000 posti auto, easy Parking è in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di passeggero in partenza dagli aeroporti della Capitale.

Un progetto che macina risultati. Con oltre 4,8 milioni di soste totali, tra passeggeri in partenza e accompagnatori, il 2023 sta facendo registrare numeri record per il sistema di parcheggi aeroportuale. Un anno caratterizzato anche da molteplici iniziative che puntano a rendere sempre più confortevole la permanenza negli aeroporti romani. A partire dall’apertura del nuovo ADR e-move, il primo e più grande parcheggio pubblico in Italia riservato esclusivamente ai veicoli elettrici ed ibridi plug-in, con 74 posti auto totali (che raddoppieranno nel 2024) e 37 colonnine da 22Kw, in grado di ricaricare un’auto elettrica in 4-5 ore e una ibrida in 2 ore; tempistiche allineate alle abitudini di sosta dei clienti dei parcheggi multipiano.

Sempre quest'anno c'è stato anche il lancio di 4Leisure, un portale interamente dedicato alle Agenzie di Viaggio per la prenotazione della sosta per i clienti in partenza da uno dei due scali romani, che si affianca a 4Corporate, il portale dedicato al business travel, e completa l’offerta easy Parking dedicata al mondo B2B. Ma Adr è anche impegnata a rafforzare la proprio offerta distintiva verso i propri competitor fuori aeroporto, offrendo ai propri clienti sconti esclusivi all’interno dell’aeroporto sull’acquisto dei Fast Track, sul servizio di avvolgi bagaglio, sugli acquisti al Duty Free e nei negozi moda e accessori e sulle consumazioni in tutti i bar e ristoranti di Fiumicino e Ciampino.

Il tutto è stato accompagnato da un’ulteriore accelerazione nella digitalizzazione dell’esperienza di sosta, con oltre 200mila prenotazioni online, in crescita persino rispetto al 2019, con più dell’80% di accessi tramite lettura targa. Per quanto riguarda i pagamenti, Adr ha realizzato l’integrazione dell’App easy Parking con Apple Car Play e Android Auto ed è entrata in Hubject, la principale piattaforma di e-roaming mondiale. Per rafforzare l'impegno a tutela dell'ambiente è stata infine introdotta la modalità di prenotazione ticketless, disponibile per tutti coloro che acquistano la sosta online, che migliora ulteriormente l’experience di sosta dei clienti.