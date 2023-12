Giancarlo Giorgetti sul Mes: "Qual è il vero problema dell'Italia"

27 dicembre 2023 a

Giancarlo Giorgetti torna a parlare del Mes. Dopo il "no" del Parlamento alla ratifica e il suo "da ministro avrei detto sì", il leghista tiene a precisare la sua posizione. "Io non ho mai detto né in Parlamento, né in sede Europea, né in nessuna sede che l’Italia avrebbe ratificato il Mes".

"Ho letto cose assurde e false. Quello che ho fatto io in sede europea è semplicemente ricordato che il Parlamento italiano aveva di volta in volta rinviato la votazione su una richiesta che arrivava dall’opposizione". Insomma, il ministro dell'Economia non si è sottratto alle domande in commissione Bilancio alla Camera durante l'esame della manovra. E ancora: "Dopo il quarto rinvio ho ritenuto, e ho detto nelle sedi del governo, che un quinto rinvio oltre il 31/12, il parlamento avrebbe dovuto prendere una decisione e il Parlamento sovrano ha votato, e ha votato come io avevo anticipato in sede europea".

Poi la stoccata a chi subito ha parlato di dimissioni: "Ratificare il Mes da ministro dell'Economia era più comodo, avrei fatto più bella figura. Ma quello che vorrei dire è che il Mes non è né la causa né la soluzione al nostro problema perché il nostro problema si chiama debito". Come sottolineato dall'esponente della Lega, "dobbiamo considerare che il debito, soprattutto quando costa, deve essere tenuto sotto controllo o questo Paese non ce la fa. Abbiamo il sistema più solido in Europa e anche grazie alla ricapitalizzazione le banche hanno una situazione eccezionale".

Una sonora lezione alle opposizioni la cui discussione, a detta di Giorgetti, "è viziata dalla allucinazione psichedelica che abbiamo vissuto in questi 4 anni in cui abbiamo pensato che gli scostamenti si potessero fare, che il debito e il deficit si potessero fare, che si potesse andare avanti tranquillamente così senza tornare a un sistema di regole". La conclusione? "Il problema non è l'austerità ma la disciplina, cioè la capacità per chi fa politica di prendere decisioni anche se impopolari".