Bankitalia, l'uno-due di Mattarella e Panetta demolisce il catastrofismo della sinistra

01 novembre 2024 a

a

a

Ricordate i tentativi di sindacati e opposizioni di negare i record sull’aumento dell’occupazione, di sminuire la crescita del Pil e di snobbare la resistenza delle nostre imprese? Ebbene, dimenticate tutto. È bastato qualche piccolo segnale di frenata per rendere di nuovo i dati attendibili e inoppugnabili. Di più, la prova provata che il governo Meloni nonne azzecca una e sta trascinando il Paese nel baratro.