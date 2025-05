Pensioni, 50 euro in meno: chi avrà il taglio per 4 mesi

50 euro in meno sulla pensione da giugno a settembre. È questa la novità che è stata annunciata dall'Inps in una recente circolare. Di fatto non si tratta di un vero e proprio taglio, ma semplicemente di una decurtazione che è figlia di un recupero di somme erogate in eccesso nel corso dell'anno 2022. Stiamo parlando delle indennità "una tantum" che venne pagata nel corso di quell'anno. I pensionati interessati alla decurtazione sono coloro che hanno un reddito da 35.000 o 20.000 euro su base annua. La riduzione, ribadiamo solo temporanea, è basata anche sui conguagli fiscali e su trattenute Irpef.

Il processo rientra nelle verifiche Inps avviate per correggere gli eventuali errori sulle detrazioni applicate negli anni precedenti. Ricordiamo che non tutti i pensionati saranno coinvolti in questo recupero, ma solo coloro che avranno percepito assegni in eccesso rispetto a quanto dovuto sul calcolo del reddito dichiarato.