Dazi, "accordo Trump-Starmer": cosa sta per succedere

Nuova svolta sui dazi: il presidente americano Donald Trump dovrebbe firmare oggi a Washington un accordo commerciale bilaterale con il suo storico alleato, il Regno Unito. Lo riferisce la stampa americana. Sul social network Truth, il capo della Casa Bianca ha annunciato una conferenza stampa alle 10, ora di Washington, nello Studio Ovale, per annunciare "un accordo commerciale con i rappresentanti di un grande e rispettato Paese, il primo di molti".

A parlare del Regno Unito sono stati il New York Times e Politico. Il primo ministro laburista Keir Starmer e Trump avevano già parlato di "negoziati produttivi" tra i loro paesi legati da 250 anni di storia e che hanno forgiato una "relazione speciale" diplomatica ed economica mai veramente messa in discussione. Secondo le statistiche ufficiali, nel 2024 il commercio di beni tra Londra e Washington è rimasto in equilibrio, con il Regno Unito che ha importato beni americani per 57,1 miliardi di sterline e ne ha esportati per 59,3 miliardi. Londra è quindi relativamente risparmiata dai dazi "reciproci" annunciati lo scorso 2 aprile da Trump con una aliquota del solo 10%, il livello più basso.

La potenza europea rimane tuttavia soggetta a un'imposta del 25% su acciaio, alluminio e automobili, il che preoccupa i costruttori britannici, dato che gli Stati Uniti rappresentano il loro primo mercato di esportazione nel 2024 (9 miliardi di sterline, 27,4% delle esportazioni), al di fuori dell'Unione europea. La bilancia commerciale è largamente a favore del Regno Unito anche nel settore dei servizi, con esportazioni verso gli Stati Uniti pari a 137 miliardi di sterline lo scorso anno, contro 61,2 miliardi di importazioni. Ma questo settore rimane, per il momento, ai margini della guerra commerciale lanciata da Trump. Londra e Washington stanno negoziando da settimane, con il Regno Unito che spera di eliminare o attenuare i dazi americani in cambio di concessioni. La ministra delle Finanze britannica Rachel Reeves ha incontrato il suo omologo americano Scott Bessent a margine delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (FMI) alla fine di aprile a Washington. In quella occasione ha avanzato alcune linee rosse sulle norme in materia di automobili e alimenti, sulla sicurezza online e aveva ipotizzato una possibile concessione sui prelievi fiscali di 800 milioni di sterline all'anno sui giganti digitali americani.