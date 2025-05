Dazi Usa-Cina, "sospensione per 90 giorni": l'effetto sui mercati

Gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato nei colloqui che si sono tenuti a Ginevra, in Svizzera, la sospensione di parte dei dazi reciproci per 90 giorni. La misura dovrà entrare in vigore entro il 14 maggio. Come si legge dalla dichiarazione congiunta pubblicata da Xinhua, Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei Dazi al 24% sui beni per un periodo iniziale di 90 giorni, mantenendo al contempo il restante 10%.

"Dopo aver adottato le misure di cui sopra, le due parti istituiranno un meccanismo per proseguire i negoziati sulle relazioni economiche e commerciali", precisa la dichiarazione, "i negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti. Se necessario, le due parti potranno svolgere consultazioni a livello operativo su questioni economiche e commerciali rilevanti".

Immediate le conseguenze sulle piazze finanziarie. Il dollaro balza dell'1,5% contro lo yen, dell'1,2% contro l'euro, dopo la sospensione dei dazi per 90 giorni. Riflessi anche sui prezzi del petrolio che salgono di circa il 3% sui mercati asiatici, un netto rimbalzo dopo il calo successivo all'introduzione delle tariffe punitive imposte da quando il presidente americano Donald Trump aveva lanciato ad aprile la guerra commerciale contro la seconda economia mondiale. I future del greggio Wti guadagnano il 2,90% a 62,75 dollari al barile mentre quelli sul Brent salgono del 2,59& a 65,56 dollari al barile.