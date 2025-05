Urbano Cairo, dopo La7 il "Corriere": battaglia contro l'editore

Mentre su La7, rete di proprietà di Urbano Cairo, si discute teoricamente di un Paese ideale (in salsa progressista) i giornalisti, soprattutto i collaboratori, affrontano condizioni lavorative difficili, con pagamenti scarsi e in ritardo.

Il 20 maggio, come riporta IlTempo, il Comitato di redazione del Corriere della Sera ha pubblicato un comunicato, apparso sia online che su carta, per denunciare i ritardi nei compensi ai collaboratori, sia con contratti co.co.co. che con partita Iva. "Questi lavoratori, essenziali per la produzione del giornale, ricevono spesso compensi minimi, talvolta inferiori a dieci euro lordi per articolo, e subiscono disagi per ritardi non giustificati", è il ragionamento che il Cdr fa nel comunicato.