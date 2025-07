Trump, "oggi partono le lettere": dazi, l'ultima bordata

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che inizierà a inviare da oggi le prime lettere sui dazi e sugli accordi commerciali, prima della scadenza. "Sono lieto di annunciare che le lettere e/o gli accordi tariffari degli Stati Uniti con vari Paesi del mondo verranno consegnati a partire dalle 12 di lunedì 7 luglio", le 18 in Italia, ha scritto Trump sul suo social network Truth. Una scadenza che interessa anche i Paesi membri dell'Unione europea, che però continua le trattative.

Dal capo della Casa Bianca arriva anche la minaccia di ulteriori dazi del 10 per cento ai Paesi Brics riuniti al vertice a Rio de Janeiro, tra cui Russia, Cina, Brasile e India. "Qualsiasi Paese che si allinei alle politiche antiamericane dei Brics verrà soggetto a un'ulteriore tariffa del 10%. Non ci saranno eccezioni a questa politica", ha scritto Trump sulla sua piattaforma social.

Il blocco dei Brics ha criticato l'aumento dei dazi e gli attacchi all'Iran nella sua ultima dichiarazione al vertice. Domenica da Rio de Janeiro il gruppo ha anche condannato l'aumento delle spese militari della Nato e ha espresso preoccupazione per le perturbazioni del commercio globale causate dai dazi. In un'indiretta critica agli Stati Uniti, la dichiarazione del gruppo ha sollevato "serie preoccupazioni" sull'aumento dei dazi, che ha definito "incoerenti con le regole dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio)". I Brics hanno aggiunto che tali restrizioni "minacciano di ridurre il commercio globale, interrompere le catene di approvvigionamento globali e introdurre incertezza".

Il presidente cinese Xi Jinping ha saltato il vertice per la prima volta dal 2012, mentre il presidente russo Vladimir Putin vi ha partecipato in videoconferenza a causa di un mandato di arresto internazionale. Il blocco, che si è recentemente allargato a nuovi membri come Iran e Arabia Saudita, si è concentrato su commercio, cambiamenti climatici e sviluppo istituzionale. I leader hanno sottolineato la necessità di una cooperazione globale in un contesto di instabilità economica e politica. Il presidente brasiliano Lula, padrone di casa, ha criticato la decisione della Nato di aumentare la spesa militare del 5% del PIL all'anno entro il 2035. Tale posizione è stata poi ripresa nella dichiarazione del gruppo. "È sempre più facile investire in guerra che in pace", ha dichiarato Lula all'apertura del vertice, che dovrebbe proseguire lunedì.