Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Italia 2050: ecco il nucleare di nuova generazione con i reattori del futuro

È in questo contesto che nasce Nuclitalia, la società costituita da Enel, Ansaldo Energia e Leonardo, chiamata a guidare lo sviluppo del nuovo nucleare italiano
martedì 16 dicembre 2025
Italia 2050: ecco il nucleare di nuova generazione con i reattori del futuro

3' di lettura

Le tecnologie nucleari possono affiancare le rinnovabili, garantendo energia stabile anche in assenza di sole e vento, e contribuendo alla sicurezza del sistema e all’indipendenza energetica nazionale.

Nel dibattito energetico europeo e italiano il nucleare oggi è visto come necessità concreta, figlia dei numeri e non degli slogan. Se il sistema elettrico è sempre più basato su fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico — pulite, ma per loro natura intermittenti — il problema della continuità nella generazione elettrica diventa decisivo. Senza una fonte stabile a supporto, la transizione rischia di restare zoppa.

Ed è qui che il nuovo nucleare rientra in gioco, non come alternativa alle rinnovabili, ma come tecnologia complementare, capace di garantire sicurezza del sistema, indipendenza energetica e stabilità dei prezzi. Il focus oggi è sui reattori modulari di piccola taglia (SMR) e sui reattori modulari avanzati (AMR). Non le grandi centrali del passato, ma impianti più compatti, flessibili e integrabili nei sistemi elettrici moderni.

SMR e AMR nascono per affiancarsi alla generazione rinnovabile, intervenendo quando sole e vento non bastano. La differenza sta soprattutto nei costi e nei tempi. Un SMR richiede investimenti compresi tra 2 e 3 miliardi di euro per 300 MW, contro i 12–15 miliardi necessari per un impianto nucleare convenzionale da 1 GWe. Una soglia finanziaria più accessibile, che riduce il rischio industriale e rende questi progetti compatibili con una pianificazione energetica graduale.

ENEL e il Nucleare: la policy del gruppo

C’è poi il tema della standardizzazione industriale. I moduli vengono assemblati in fabbrica, riducendo tempi di costruzione, complessità progettuale e imprevisti di cantiere. Un approccio che parla il linguaggio dell’industria moderna e che consente economie di scala. A questo si aggiunge una vita operativa che potrà superare i 60 anni, con costi di generazione più prevedibili e meno esposti alla volatilità dei mercati energetici, uno dei grandi problemi emersi con la crisi del gas. 

Anche sul fronte della sicurezza e della sostenibilità ambientale, SMR e AMR segnano una discontinuità rispetto al passato. Le nuove tecnologie prevedono sistemi di raffreddamento passivo, che riducono drasticamente il rischio di incidenti, e una gestione più efficiente del combustibile. In particolare gli AMR puntano alla riduzione delle scorie, grazie alla possibilità di riutilizzare parte dei materiali esausti. L’obiettivo è una filiera a basse emissioni e alta efficienza, pensata per lavorare in sinergia con le rinnovabili e non in contrapposizione.

Non è un caso se l’Europa si sta muovendo in questa direzione. Oggi nell’Unione Europea sono operativi circa 100 reattori nucleari, e oltre 12 Paesi hanno avviato o rafforzato programmi di rilancio. Francia, Svezia, Finlandia, Olanda, Svizzera e Belgio, tra gli altri, considerano il nuovo nucleare una leva strategica per la neutralità climatica e la sicurezza energetica.

L’Italia, seppure con una storia diversa, non resta fuori dal quadro. L’aggiornamento del PNIEC 2024 prevede uno scenario con 8–16 GW di nucleare entro il 2050, pari a una quota compresa tra l’11 e il 22% del fabbisogno nazionale.

Nasce Nuclitalia: Enel, Ansaldo Energia e Leonardo insieme per la ricerca sul nuovo nucleare

È in questo contesto che nasce Nuclitalia, la società costituita da Enel, Ansaldo Energia e Leonardo, chiamata a guidare lo sviluppo del nuovo nucleare italiano. Un progetto industriale che si muove su tre direttrici principali: l’analisi e la selezione delle tecnologie più adatte, partendo dalle soluzioni più mature come gli SMR ma guardando anche agli AMR; l’individuazione di partnership industriali e opportunità di co-design per valorizzare la filiera nazionale; la partecipazione, insieme a università e centri di ricerca, ai programmi internazionali sui reattori di IV generazione.

La sfida è ambiziosa: costruire una filiera sostenibile e competitiva, capace di accompagnare la transizione energetica senza scorciatoie ideologiche. In un sistema elettrico sempre più rinnovabile, il nuovo nucleare è una delle chiavi per tenere acceso il futuro.

tag
hub energia

Hub energia Italia 2050: ecco il nucleare di nuova generazione con i reattori del futuro

Il percorso Energia geotermica, una lunga storia italiana tra innovazione e sostenibilità

Transizioni Storage per la rete elettrica: batterie per l’accumulo di energia, l’integrazione con le rinnovabili e la flessibilità del sistema

ti potrebbero interessare

Italia 2050: ecco il nucleare di nuova generazione con i reattori del futuro

Italia 2050: ecco il nucleare di nuova generazione con i reattori del futuro

Il governo trova 3,5 miliardi per le imprese italiane c'è il nuovo emendamento sull'orlo di Bankitalia

Il governo trova 3,5 miliardi per le imprese italiane c'è il nuovo emendamento sull'orlo di Bankitalia

Fabio Rubini
Caldaie, verifiche da remoto: quando cambia tutto

Caldaie, verifiche da remoto: quando cambia tutto

Time da Bezos all’Ia Ma non è più il 1999

Time da Bezos all’Ia Ma non è più il 1999

Buddy Fox