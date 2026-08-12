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Auto nuova a 100 euro al mese: cos'è il noleggio sociale e la regola che ti toglie tutto

mercoledì 12 agosto 2026
Auto nuova a 100 euro al mese: cos'è il noleggio sociale e la regola che ti toglie tutto

1' di lettura

Un’auto nuova e a basse emissioni a 100 euro al mese, senza anticipo e con numerosi servizi inclusi: è il nuovo noleggio sociale a lungo termine, presentato il 23 luglio 2026 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme all’ACI. Il programma nasce dal DPCM Automotive e punta a rinnovare il parco auto italiano e facilitare l’accesso alla mobilità alle famiglie con redditi più bassi.

Lo Stato ha stanziato 50 milioni di euro, destinati all’ACI per acquistare le vetture da mettere a disposizione degli utenti. Non si tratta tecnicamente di leasing: il contratto è un noleggio a lungo termine, senza un diritto prestabilito al riscatto dell’auto.

Il canone è di 100 euro al mese, IVA inclusa, per una durata minima di 36 mesi e con un limite di 12.000 chilometri l’anno. Nel prezzo sono comprese assicurazione RC, furto e incendio, Kasko, manutenzione, pneumatici, soccorso stradale e assistenza per multe e sinistri. Restano invece a carico dell’utilizzatore carburante o ricarica, pedaggi, parcheggi e danni non coperti.

Per accedere servono un ISEE inferiore a 30.000 euro e la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno un anno.

Il programma prevede però vincoli molto severi. Due rate non pagate comportano la decadenza, così come multe o franchigie insolute. È ammesso un solo secondo conducente, purché familiare convivente, mentre è vietata la sublocazione. Furto o distruzione dell’auto possono far terminare il contratto senza sostituzione. Inoltre, tutti i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del noleggio.

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