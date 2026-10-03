Neanche l’arrivo dell’IA potrà darà un lavoro ai nostri under 30

Le prime avvisaglie dell’interferenza dell’IA sull’occupazione stanno prendendo spazio Google, Amazon e un infinità di altre imprese di vari settori stanno iniziando a tagliare gli occupati e nel farlo, per ora, si limitano a giustificarli a causa di una politica di ristrutturazione che impone un taglio della forza lavoro. Negli Usa la ricollocazione nel mondo del lavoro non solo è agile e rapida, ma da sempre rappresenta un modo per evolvere la professionalità, piuttosto che un appagamento di nuove occasioni o esperienze.

Ben diversa è la situazione da noi dove ricollocarsi è sempre stato difficile anche a causa della limitata formazione e di un’istruzione scolastica inadatta a vivere le evoluzioni dei sistema economico. A determinare la svolta è stata la carenza di manodopera preparata. A beneficiare di questa rincorsa è stata essenzialmente la fascia degli over 50, la cui vita lavorativa era forte di esperienze di lavoro acquisite. Molte meno sono state le assunzioni degli under 25, seppur diplomati o laureati, essendo costoro quasi sempre dotati di formazioni generiche e senza alcuna esperienza. L’accelerato arrivo dell’ IA rischia di escludere dall’offerta di lavoro proprio le fasce degli under 30, avrebbero dovuto rappresentare il ricambio generazionale, ma disponendo di una istruzione generalista, seppur positiva, non in grado di competere con l’IA.

Ritenere l’IA un nemico dell’occupazione è un errore grave, il problema però è quello di limitarne l’introduzione in ogni campo e settore limitandola a specifiche aree quali possono essere quelle della ricerca scientifica, piuttosto che nelle attività amministrative e contabili ,aree in cui gli effetti positivi saranno di grande importanza per la salute e il sapere scientifico o per migliorare e accelerare i processi contabili.

Il Cnl è stato giustamente chiamato in causa dal Governo per esprimere un valutazione sul lavoro, domanda e presupposti, dovrebbe riessere attribuito del ruolo, magari affiancato da centri studi delle principali associazioni delle rappresentanze datoriali e sindacali dei lavoratori, in modo da definire una scena prospettica sulle reali funzioni ed esigenze dell utilizzo dell’ intelligenza artificiale e sugli effetti che può avere sul occupazione e su come le imprese, che la adottano ne debbano prevedere un posizionamento governato dal capitale umano, a sua volta idoneamente preparato o convertito da precedenti mansioni, in modo da rendere la tecnologia un utile miglioratore dell’efficientamento produttivo, ma non in sostituzione del uomo, ma in sua integrazione. Essenziale che il sistema imprenditoriale sia adeguatamente coinvolto nella regolamentazione dell’utilizzo intelligenza artificiale, in modo da dare attuazione ad indirizzi che riguardano la vita e il futuro delle imprese e quindi della stessa sorte del nostro sistema socio-economico. Regolarsi sul modello americano è non solo sbagliato ma anche improprio, vista la differenza tecnologica in uso da in confronto a loro.