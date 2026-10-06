Cambia il prezzo del diesel: ecco il costo al distributore da questa mattina

Il prezzo del gasolio torna a salire dopo la fine dello sconto sulle accise e il mancato avvio del meccanismo delle cosiddette accise mobili. Lo denuncia l’Unione nazionale consumatori, sottolineando che finora in Gazzetta ufficiale non è comparso alcun decreto che introduca lo sconto previsto da questo meccanismo. Le accise mobili permettono allo Stato di utilizzare parte dell’aumento del gettito Iva derivante dal rincaro dei carburanti per ridurre temporaneamente le accise.

Dal 6 ottobre l’accisa sul gasolio è tornata al livello ordinario di 672,90 euro per mille litri, con un aumento di 50 euro rispetto al valore precedente. Lo sconto di 6,1 centesimi al litro, terminato il 5 ottobre, avrebbe potuto essere sostituito, in tutto o in parte, proprio dall’intervento sulle accise mobili.

Eni aveva già chiarito che il proprio tetto ai prezzi era "correlato all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore". Secondo Staffetta Quotidiana, la compagnia ha quindi aumentato di sei centesimi al litro il prezzo consigliato del gasolio, portando il limite introdotto il 28 settembre da 2,19 a 2,25 euro al litro. L’aumento effettivo sui prezzi Eni, Iva inclusa, è di sei centesimi, mentre sulla media nazionale l’incremento è per ora di appena due millesimi al litro.

Secondo i dati del Mimit, il prezzo medio self-service è salito a 2,244 euro al litro per il gasolio e a 2,043 euro per la benzina. In autostrada il gasolio costa mediamente 2,267 euro al litro, mentre la benzina si attesta a 2,054 euro.