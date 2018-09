Anche oggi - giovedì 6 settembre - il presidente francese, Emmanuel Macron, mostra tutta la sua ipocrisia. Il fondatore di En Marche, partito che nella sua ideologia contiene un punto fondamentale, l'integrazione europea, ha smantellato il campo migranti di Dunkerque. 800 le persone, il 95% curdi iracheni, invitate a sloggiare tra rimpatri e richieste d'asilo. 200 i poliziotti - secondo un funzionario del governo regionale - coinvolti nell'operazione a Grande-Synthe, dove i profughi hanno sperato di attraversare lo stretto della Manica e raggiungere così il Regno Unito.

Leggi anche: Ecco quanto i francesi odiano Macron

"Il governo - fa sapere Eric Etienne, un rappresentante locale - è determinato a impedire la costruzione di nuove baraccopoli nella costa settentrionale". Ma questa non è una novità, giusto a maggio la Francia ha liberato il più grande campo profughi di Parigi, contenente oltre mille persone. Non solo, lo scorso mese i deputati francesi hanno approvato una nuova norma, capace di accelerare le procedure d'asilo e ridurre da 120 a 90 giorni il tempo di processamento delle domande dopo l'ingresso di stranieri in Francia. Misura, questa che facilita anche l'espulsione delle persone, le cui richieste, invece, vengono rifiutate. Nulla di male se il testo non provenisse da un presidente che predica bene e razzola male.

Sono passati infatti pochi mesi da quando Macron definiva "vomitevoli" la posizione del governo italiano sui migranti e aggiungeva un pizzico di "cinismo e irresponsabilità" a quell'Italia che legittimamente chiedeva la suddivisione, tra cinque paesi europei, dei 141 migranti a bordo della nave Aquarius. Tra questi figurava la Francia, troppo spesso impegnata a criticare gli affari dei vicini, ma meno propensa a pensare ai suoi.