Paura per una volontaria italiana di 23 anni rapita in Kenya. Si teme che siano coinvolti gruppi di fondamentalisti islamici dediti al rapimento di cittadini stranieri. A riferirlo è stato il capo della polizia kenyota Joseph Boinnet, all'agenzia Associated Press. La giovane è stata rapita durante l'attacco in un mercato di Chakama, circa 80 km a ovest da Malindi condotto secondo il quotidiano The Nation da "80 uomini armati in modo pesante" vicini alle milizie di Al-Shabaab. Secondo quanto riporta Citizen Tv Kenya, la giovane si chiamerebbe Sylivia Constanca e lavora come volontaria per l'organizzazione Africa Milele Onlus, con sede a Fano, nelle Marche.