Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un terrificante avvertimento al mondo intero, rievocando scenari che sembravano ormai archiviati con la fine della Guerra fredda: "Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare". Secondo il presidente russo sarebbe la logica conseguenza dello "sfacelo" del sistema di deterrenza internazionale nella corsa globale agli armamenti, reso ancor più grave dalla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di uscire dal trattato Inf.

La mossa degli Usa secondo Putin aumenta "l'incertezza, è difficile immaginare come evolverà la situazione... Abbiamo sviluppato nuove armi, ma la superiorità russa nella difesa missilistica serve solo a mantenere la parità strategica". Putin ha quindi preso l'esempio del sistema antimissilistico nell'Est Europa sotto l'egida della Nato, sfiorando l'insulto: "Se arriveranno i missili in Europa, poi l'Occidente non squittisca se reagiremo: dobbiamo garantire la nostra sicurezza, ma confido che l'umanità avrà abbastanza buon senso per evitare il peggio".

La peggiore decisione, ha poi aggiunto Putin, riguarda l'idea che starebbe prendendo piede di "usare armi nucleari a bassa potenza, per uso tattico", il che denuncia una abbassamento della soglia di attenzione verso il pericolo di una catastrofe atomica, che "potrebbe portare alla morte di tutta la civiltà e forse alla fine del pianeta".