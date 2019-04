Meghan Markle, storiaccia di soldi: il regalo al royal baby, gira una bruttissima voce

E’ nato o non è nato? Il royal baby di Meghan Markle e del principe Harry è avvolto nel più fitto mistero. La riservatezza è assoluta ma i sudditi inglesi non vogliono sapere altro. Intanto spuntano particolari pruriginosi sulla nascita reale. Harry e Meghan – spiffera il Giornale - hanno chiesto pubblicamente di non spedire più doni al bambino in arrivo, ma di sostenere con contributi volontari una serie di organizzazioni di beneficenza in tutto il mondo.

Motivo: non voler versare ulteriori tasse al fisco. Solo nel baby shower di New York i regali potrebbero aver superato il tetto massimo dei 100mila dollari oltre i quali le tasse da pagare si fanno pesanti.

Nasceva da questo il malcontento a Corte per le spese “folli” di Meghan che non si rendeva conto di quanto avrebbero inciso sulle dichiarazioni patrimoniali della Royal family i suoi troppi abiti firmati, gioielli costosi e baby shower. Perché tutto è tassabile in America con ripercussioni sul patrimonio reale.