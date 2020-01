L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza globale per il coronavirus. Un atto dovuto perché questa è "un'emergenza di salute pubblica di preoccupazione internazionale", ma allo stesso tempo non è un atto di sfiducia nei confronti della Cina. "La principale ragione non è quanto sta accadendo lì, ma quanto avviene in altri paesi", ha spiegato il capo dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa a Ginevra. Il timore, infatti, è che il coronavirus possa diffondersi anche dove i sistemi sanitari sono più deboli, mentre l'Oms continua ad avere fiducia nella capacità della Cina di tenere sotto controllo l'epidemia. Che intanto però fa registrare almeno 8100 contagi in tutto il mondo, superando quelli dell'epidemia di Sars di 17 anni fa.

