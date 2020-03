Le Monde sfrutta i lavoratori africani, imbarazzo per il giornale di sinistra: "Pagati poco e senza strumenti di sicurezza, roba da pazzi"

Mauro Zanon 03 marzo 2020 a

«Sono stufo, lavoriamo come animali. Essere pagati così poco, in contanti, è una roba da pazzi». Sono le parole di Siku, originario del Mali, sans-papiers, che assieme a una cinquantina di lavoratori africani sta ultimando la costruzione della nuova sede di Le Monde, il grande quotidiano della gauche parigina, che entro poco traslocherà tutti i suoi giornalisti in un edificio futurista vicino alla stazione ferroviaria Gare d' Austerlitz, nel sud-est di Parigi. Il problema, appunto, è che le condizioni di lavoro di Siku e degli altri lavoratori, principalmente originari del Mali, del Senegal, della Guinea e della Costa d' Avorio, sono ai limiti dello schiavismo, dato che vengono pagati 40 euro al giorno (o a notte), spesso lavorano oltre le sette ore previste dalla legge, e le condizioni in cui sono stati "assunti" sono tutt' altro che regolari. «Non abbiamo mascherine, non abbiamo guanti e non abbiamo gilet di sicurezza. A volte lavoriamo di notte per 40 euro e gli straordinari ci vengono pagati 5 euro all' ora. Tutto questo 7 giorni su 7 senza riposo domenica e lunedì. E se un giorno non veniamo, il capo minaccia di cacciarci. Siamo nel Ventunesimo secolo, lo schiavismo è finito», ha attaccato Lamine Mohamed Touré, 26enne, nato in Guinea, sbarcato in Francia quattro anni fa e sballottato da un cantiere all' altro senza un contratto regolare.



RESPONSABILITÀ

Lui e gli altri ragazzi sans-papiers sono "dipendenti" di Golden Clean (che si occupa delle pulizie) e di Cicad (che gestisce il cantiere), a cui Eiffage, colosso delle costruzioni francese, ha subappaltato i lavori per conto di Le Monde. «La responsabilità sociale è del Monde», ha attaccato il sindacato Cnt-So. «Questa impresa, Eiffage, non fornisce né la busta paga né l' equipaggiamento per lavorare in sicurezza. Si permette di fare questo perché sono dei sans-papiers. Sembra di vivere come tre, quattro secoli fa!», ha tuonato Étienne Deschamps, giurista presso la Cnt-so. «Vogliamo la regolarizzazione e un aumento dei loro salari. Pagare 40 euro la giornata o la notte di lavoro, andando spesso oltre le sette ore effettuate, non è normale», ha aggiunto. La scintilla che ha fatto perdere la pazienza alla cinquantina di lavoratori africani letteralmente sfruttati da Eiffage è scattata dieci giorni fa, quando la società ha chiesto loro di fare altri straordinari e loro si sono rifiutati. «Il patron ha minacciato di cacciarci. Ci siamo detti che dovevamo rivendicare i nostri diritti», hanno raccontato. Così, giovedì, all' alba, hanno deciso di occupare la futura sede del giornale della sinistra benpensante francese, gridando il loro malcontento per il trattamento subito.