Coronavirus, Angela Merkel fa tremare la Germania: "Il contagio interesserà due terzi della popolazione"

11 marzo 2020 a

a

a

Dalla Bild arriva un’indiscrezione clamorosa che riguarda Angela Merkel. Nel corso di una riunione interna al gruppo parlamentare Cdu-Csu a Berlino, la cancelliera avrebbe ammesso che il coronavirus sarà contratto da gran parte dei tedeschi. “Tra il 60 e il 70% della popolazione si infetterà con il Covid-19”, sarebbero state le parole allarmanti della Merkel. La quale ha poi elogiato l’atteggiamento del suo ministro della Salute, Jens Spahn, che sarebbe stato “chiaro e concreto” sul pericolo in corso. In Germania sono 1574 i positivi confermati, a fronte di appena 2 decessi, ma i numeri sembrano destinati a crescere a dismisura, così come in tutta Europa. L’Italia ha aperto le danze con il coronavirus, ma adesso l’emergenza sta diventando una questione internazionale.