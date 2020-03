Coronavirus, l'appello dell'Oms: "Preparatevi, ci sono ancora 77 paesi senza contagi. Bisogna fermare l'epidemia"

12 marzo 2020 a

Sul coronavirus bisogna fare di più. L'appello arriva dritto dall'Organizzazione mondiale della sanità. "Chiediamo ai paesi di adottare una strategia su quattro fronti", fa sapere il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il briefing giornaliero su Covid-19. "Come sapete ho dichiarato che l'epidemia globale di Covid-19 ora può essere descritta come una pandemia. Questa non è una decisione che abbiamo preso alla leggera. Abbiamo effettuato questa valutazione per due motivi principali - precisa -: primo, a causa della velocità e della portata della trasmissione. Quasi 125.000 casi sono stati ora segnalati all'Oms, provenienti da 118 paesi e territori. Nelle ultime due settimane, il numero di casi segnalati al di fuori della Cina è aumentato di quasi 13 volte e il numero di paesi colpiti è quasi triplicato. La seconda ragione è che, nonostante i nostri frequenti avvertimenti, siamo profondamente preoccupati per il fatto che alcuni paesi non stiano affrontando questa minaccia con il livello di impegno politico necessario per controllarla".

Per il numero uno dell'Oms i paesi che decidono di rinunciare alle misure fondamentali di sanità pubblica "possono finire con un problema più grande e un onere più pesante per il sistema sanitario". Insomma, se tutti non bloccano tutto come ha fatto, seppur in ritardo, l'Italia, sono problemi e non da poco conto. "Prima di tutto, preparatevi, siate pronti. Vi sono ancora 77 paesi e territori senza casi segnalati e 55 che hanno riportato meno di 10 casi". Se non si isola in tempo il virus sarà dunque un disastro di cui ancora non abbiamo visto nulla.