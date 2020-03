Angela Merkel, spesa al supermercato prima della quarantena: cosa spunta dal carrello, orgoglio italiano

23 marzo 2020 a

Angela Merkel potrebbe risultare positiva al coronavirus. Il responso arriverà nelle prossime ore, intanto la cancelliera tedesca si è messa in auto isolamento: a costarle caro un contatto con un medico che ha poi scoperto di aver contratto il Covid-19. La Merkel è stata informata della notizia dopo il discorso alla nazione, alla quale ha annunciato l’immediata chiusura di ristoranti e trattorie e la trasformazione dei “consigli” in “regole” per frenare la diffusione del virus. Curiosamente il giorno prima di finire in quarantena forzata la cancelliera tedesca era stata fotografata mentre faceva la spesa al supermercato. Ovviamente la Merkel ha rispettato le rigide disposizioni anti-coronavirus, ma a balzare all’occhio è stato qualcosa che è spuntato dal carrello: si tratta di alcune bottiglie di vino italiano. In particolare la scelta è ricaduta su Ricossa, il noto marchio dedicato ai vini piemontesi: della serie “italians do it better” anche all’estero.