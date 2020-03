Angela Merkel, retroscena dal vertice europeo. La frecciata di Conte: "Lei guarda il mondo di oggi con gli occhiali di ieri"

28 marzo 2020 a

"State guardando alla realtà di oggi con gli occhiali di dieci anni fa", ha sbottato Giuseppe Conte durante il vertice europeo. "Il Mes è stato disegnato nella crisi dell'euro per Paesi che hanno commesso degli errori". Ed Emmanuel Macron, per la prima volta, si è schierato contro la Cancelliera: "Il Mes serve per choc asimmetrici su singoli Paesi. Questa pandemia è uno choc simmetrico: ci riguarda tutti".

È stato il momento più teso di un vertice surreale, riporta il Corriere della sera. La Merkel al vertice Ue ha cominciato parlando in tedesco con un interprete in traduzione simultanea. Una sorta di avatar che dibatte di come si debba "difendere le catene del valore negli scambi internazionali" e che conclude che non può far approvare al Bundestag un eurobond.