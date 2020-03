Coronavirus fuori controllo in Spagna: quasi 100mila casi, curve peggiori rispetto all'Italia

31 marzo 2020 a

a

a

Epidemia fuori controllo in Spagna. Le ultime cifre relative al contagio da coronavirus sono drammatiche, impressionanti: in un solo giorno i positivi sono cresciuti di quasi 10mila unità, dopo cinque giorni in cui rallentavano. Nel dettaglio, i casi aggiornati ammontano ora a 94.197, rispetto agli 85.195 registrati alla vigilia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 849 decessi: il bilancio totale è di 8.189. Numeri spaventosi, una crescita drammaticamente vertiginosa che, stando alle curve, potrebbe portare la Spagna a breve ad avere un bilancio peggiore rispetto a quello italiano, dove sono stati sfondati i 100mila contagi e dove le vittime, a lunedì 30 marzo, erano 11.591.