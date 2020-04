Coronavirus nelle Filippine, Rodrigo Duterte: sparare a vista a chi viola le regole della qurantena

02 aprile 2020 a

Laddove si spara a vista. Laddove all'incubo del coronavirus si aggiunge quello di un governante fuori di testa. Siamo nelle Filippine, dove il presidente simil-dittatore, Rodrigo Duterte, ha ordinato alla polizia di sparare ai cittadini che violano le regole imposte dalla quarantena. Una minaccia piovuta dopo l'arresto di 21 persone che erano scese in strada a Quezon City, sull'isola di Luzon, in un mini-corteo per chiedere aiuto al governo. Arrestati perché la protesta non era autorizzata. Probabilmente, alcuni dei manifestanti erano in cerca di cibo. Duterte ha poi invitato i cittadini ad attendere l'assistenza del governo: "Anche se in ritardo, arriverà. E nessuno morirà di fame", ha spiegato. Ma, intanto, si spara a vista.