Bild, articolo di dubbio gusto: "Siamo vicini all'Italia, speriamo di vederci presto in pizzeria". Ipocrisia tedesca?

Mancavano solo i mandolini e poi i luoghi comuni sull'Italia c'erano tutti: pizza, caffè, vino e dolce vita. Nella copertina del quotidiano tedesco Bild e nell'articolo che dovrebbe esprimere vicinanza e solidarietà all'Italia in realtà ci sono l'immagine di una bellissima infermiera italiana, frasi fatte e tanta ipocrisia. "Piangiamo insieme a voi i vostri morti, vi siamo vicini in questo momento di dolore perché siamo come fratelli. Wie Brueder", si legge nel pezzo dal titolo Wir sind bei Euch, (siamo con voi).

Un messaggio scritto in tedesco con alcune parole italiane al suo interno e tradotto in italiano. "L'Italia, il Paese che è sempre stato nel nostro cuore", si legge sul tabloid popolare. Quindi la sfilza di clichè: "Ci avete portato cose buone da mangiare. Improvvisamente anche da noi c'erano antipasti, farfalle, tiramisù. Non più solo crauti e patate e polpettone". E ancora: "Vi venivamo a trovare con il maggiolino, sulla Riviera, a Rimini, poi a Capri, Venezia e in Toscana. Cercavamo il mare azzurro e il profumo dei limoni, canticchiando Umberto Tozzi e Paolo Conte, 'Un gelato al limon'". Infine: "Volevamo sempre essere un po' come voi. Con la vostra rilassatezza, la vostra bellezza, la vostra passione. Volevamo saper cucinare la pasta come voi, bere Campari come voi, amare come voi. La dolce vita. Per questo vi abbiamo sempre invidiato". E si conclude così: "Ciao, Italia. Ci rivedremo presto. A bere un caffè, o un bicchiere di vino rosso. In vacanza oppure in pizzeria".