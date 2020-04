Coronavirus, Boris Johnson "attaccato a ventilatore polmonare": la notizia dalla Russia

06 aprile 2020 a

Nonostante lui assicuri che si tratta di "controlli di routine", le condizioni di Boris Johnson non sarebbero delle migliori. Il premier britannico, ricoverato domenica notte a causa del coronavirus, sarebbe attaccato a un ventilatore polmonare che gli fornisce l'ossigeno. È l'agenzia russa Ria Novosti a gettare ombre sulle vere condizioni di salute del primo ministro della Gran Bretagna, mentre il governo inglese insiste a dire che si tratta di un ricovero a titolo "precauzionale" e ribadisce che Johson è "responsabile del governo". Bojo però, passati dieci giorni dal primo test sul Covid-19, ha ancora la febbre alta. Motivo, questo, che lo ha costretto a un ricovero d'urgenza. Intanto anche il presidente americano Donald Trump ha espresso "i migliori auguri" di pronta guarigione "da parte della nostra nazionale al primo ministro". Con lui, come riferito in conferenza stampa alla Casa Bianca, milioni di americani pregano per Boris affinché guarisca in fretta.

