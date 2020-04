Die Welt contro l'Italia: "Popolo da controllare. Niente soldi, vanno alla mafia"

09 aprile 2020 a

Lo schifo tedesco al suo peggio. Poco dopo l'apertura del Der Spiegel agli Eurobond (e l'attacco della rivista ad Angela Merkel) ecco piovere l'orrore di Die Welt: il quotidiano dice in modo netto "no" agli eurobond. E fino a qui tutto ok: ingeneroso, ma legittimo. Il problema è però come viene argomentato, quel "no". "In Italia - si legge - la mafia aspetta soltanto una nuova pioggia di soldi da Bruxelles". E ancora, si legge che "gli italiani devono essere controllati" dalla Commissione europea e "devono dimostrare" di sospendere gli aiuti esclusivamente per l'emergenza sanitaria. Uno schifo, una pioggia di luoghi comuni. Die Welt poi si interroga: "Fino a che punto deve arrivare la solidarietà finanziaria tra i 27 Stati membri?". Domanda che pare assurda, dato che ad ora la solidarietà sta a zero.

