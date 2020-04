Coronavirus, il report dei servizi segreti Usa a Donald Trump: "Italia in crisi". Il rischio cinese

11 aprile 2020 a

I servizi americani che stazionano in Italia hanno mandato un report a Donald Trump in cui si spiega che la situazione in Italia è ''molto delicata e in equilibrio instabile'' sul piano della politica interna. Lo scrive Dagospia. Il report sottolinea come l'Italia abbia ricevuto aiuti da russi, cinesi, cubani. Inoltre il sentimento della popolazione diventa sempre più anti-europeo e in parte anti-atlantista. Ed ecco la richiesta al presidente Trump di fare qualcosa perché - dicono - la guerra con la Cina si gioca anche sul controllo del resto del mondo, Europa in testa.

Video su questo argomento Donald Trump "dichiara guerra" alla Cina: "L'Oms? Dalla parte di Pechino. Valuto stop fondi"

Infatti, scrive Dagospia, se l'Italia lanciasse un bond internazionale da decine di miliardi, la Cina potrebbe comprarne una buona parte e poi tenerci in mano per decenni, comprando porti, aeroporti e quote nelle aziende chiave. Il messaggio a Trump è chiaro: non facciamo cadere l'Italia in mano alla Cina come è successo alla Grecia quando per disperazione ha messo i suoi porti in mano a Pechino.

