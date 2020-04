Coronavirus, Jair Bolsonaro nasconde l'esito dei test: dubbi sulla veridicità dei suoi tamponi

14 aprile 2020 a

Jair Bolsonaro non vede nel coronavirus un reale pericolo. Il presidente brasiliano ha infatti più volte ribadito che "il Covid-19 sta già passando" e che non c'è bisogno di preoccuparsi. Eppure i numeri che travolgono il Brasile sono sconosciuti. Come riporta Il Corriere della Sera Bolsonaro si è rifiutato di fornire alla stampa i risultati dei tamponi sul coronavirus effettuati dopo essere tornato da un viaggio negli Usa.

Proprio in questa occasione il presidente ha incontrato il suo omonimo ameriano, Donald Trump. Ma c'è di più perché in seguito a questo almeno 23 membri della sua delegazione sono risultati positivi alla malattia. Una volta rientrato dagli Stati Uniti lo scorso 11 marzo, Bolsonaro si era sottoposto ai test il 12 e il 17 del mese scorso e sui social aveva affermato di essere risultato negativo a entrambi. Ma questo sembra non bastare, servono le prove.

