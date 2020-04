Coronavirus, Washington Post: due cablogrammi nel 2018 da Usa a Cina, la denuncia sul laboratorio di Wuhan

16 aprile 2020 a

a

a

Da giorni si rincorrono le voci su indagini da parte dell'intelligence Usa sull'origine del coronavirus. Un'origine che potrebbe essere colposa. E la colpa potrebbe essere della Cina. Una teoria accreditata da più parti e che si fa sempre più corposa, almeno stando a quanto rilanciato dall'autorevolissima Cnn, insomma non certo una televisione complottarda e complottista. La Cnn già aveva dato contro delle indagini in corso, ma ora sposta l'asticella molto più in alto. In un servizio ha confermato che dirigenti dell'intelligence Usa e della sicurezza nazionale americana stanno esaminando tra le possibilità, appunto, quella che il Covid-19 sia nato non nel mercato di Wuhan, ma nel laboratorio della megalopoli cinese. Insomma, il virus si sarebbe diffuso dopo un incidente. Quale la novità? Presto detto: la Cnn cita diverse fonti a conoscenza del dossier e rende noto anche come il Washington Post, altra fonte molto autorevole, ha rivelato nelle ultime ore l'esistenza di due cablogrammi diplomatici tra Stati Uniti e Pechino. I cablo risalgono al 2018 e in questi Washington intimava alla Cina di intervenire sulle carenze in termini di sicurezza del laboratorio di virologia di Wuhan. Un caso? Chissà...

Stati Uniti avvisati della pandemia globale: documenti top secret sul virus, cosa dicono le agenzie americane

Per il dopo-coronavirus un partito tutto suo. Conte guarda avanti: la bomba di Bisignani sul futuro dl premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.