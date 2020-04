Coronavirus, l'America all'Italia: "Continueremo a vigilare sugli aiuti giunti dalla Russia"

23 aprile 2020 a

a

a

Il dipartimento di Stato Usa vigila su Roma e Mosca, ma anche su Pechino, in relazione alle politiche di assistenza legate all' epidemia di coronavirus. "Noi continuiamo a rimanere vigilanti contro gli sforzi di attori maligni, inclusa la Russia, per avvantaggiarsi di questo tempo di crisi globale allo scopo di perseguire agende destabilizzanti". Washington, scrive la Stampa, aggiunge una precisazione importante, che riguarda tanto l' uso degli aiuti per secondi fini, quanto la necessità che avvengano nella massima chiarezza, accettando dunque che i media svolgano liberamente il loro dovere di informare: "Noi accettiamo con favore gli sforzi per aiutare ad alleviare le sofferenze causate dalla pandemia globale", ma devono essere "no-strings-attached" e "transparent", ossia senza condizioni di qualsiasi genere e trasparenti.

Il crollo dello Zar? La prima volta da 20 anni: Putin, il sondaggio che terremota il Cremlino

Washington quindi non vuole aprire un contenzioso con Roma, ma avverte: "Noi continuiamo a rimanere vigilanti contro gli sforzi di attori maligni, inclusa la Russia, per avvantaggiarsi di questo tempo di crisi globale". Però gli Usa avvertono che deve essere tale, e non può portare con sé obblighi, secondi fini militari o di intelligence, tentativi di esercitare influenza politica e commerciale, oppure do ut des, magari finalizzati a usare il virus per indebolire il sistema delle sanzioni per l' Ucraina, o rafforzare la presa della Cina. L' aiuto poi deve essere trasparente, e i media hanno il diritto di informare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.