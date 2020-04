Kim Jong-un morto? "No, malato di coronavirus", Corea del Nord allo sbando, la voce dal Sud: "La prova? Non prende decisioni politiche normali"

27 aprile 2020 a

a

a

La prova della malattia grave, se non della morte di Kim Jong-un? "Dall'11 aprile - spiega Yoon Sang-hyub, capo della Commissione Esteri dell'Assemblea nazionale della Corea del Sud - non ci sono state notizie che indichino" che il leader nordcoreano "stia prendendo decisioni politiche come di consueto", Questo, ha aggiunto il politico sudcoreano, "ci porta a supporre che sia malato o in isolamento a causa dei timori per il coronavirus".

Kim Jong-un, ora è mistero sul messaggio inviato dal resort di Wonsan

Yoon, riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, ha presieduto stamani a Seul una riunione d'emergenza di esperti di questioni nordcoreane dopo le notizie che circolano da giorni sulle condizioni di salute di Kim e che non sono mai state confermate o smentite dal regime di Pyongyang. Secondo Yoon, l'assenza di Kim suggerisce "che non stia lavorando normalmente".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.