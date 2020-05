Coronavirus, l'originale e spaventoso avvertimento in Florida: un uomo vestito da morte nera allontana i bagnanti dalle spiagge

02 maggio 2020 a

a

a

C'è modo e modo per mettere in guardia i cittadini circa i pericoli del coronavirus. Un avvocato, in Florida, ha optato per un avvertimento originale: vestito da morte nera l'americano si è presentato in spiaggia. Un abito e un mantello nero con tanto di falce in mano e il volto coperto per tenere lontani i bagnanti. Questa l'idea di Daniel Uhlfelder per mettere in "sicurezza" i cittadini. D'altronde le belle giornate incentivano le persone ad uscire, ma ancora in America non è giunto il momento per questi azzardi. I numeri dei contagi e dei decessi negli Usa sono altissimi.

"Non abbiamo sufficienti informazioni su questo virus - spiega l'avvocato alla Cnn - non abbiamo test, dati, conoscenze adeguate. So quanto siano belle le nostre spiagge. Ma se non prendiamo misure adeguate, il virus andrà fuori controllo. E le spiagge che ho visitato venerdì erano troppo, troppo affollate".

