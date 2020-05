Coronavirus, la Francia ci dava degli "untori"? Riesame dei tamponi: positivi già lo scorso 27 dicembre

04 maggio 2020 a

Una scoperta sta scuotendo la Francia. Dopo che il Paese di Emmanuel Macron prendeva in giro l'Italia definendola untrice europea con tanto di "pizza al coronavirus", ecco che arriva un'inquietante rivelazione. È stato infatti accertato un caso di Covid 19 Oltralpe già il 27 dicembre, quasi un mese prima del primo contagio ufficiale (24 gennaio) registrato nel nostro Paese. A darne notizia l'ospedale Jean-Verdier di Bondy, dove sono stati riesaminati i tamponi di pazienti ricoverati con polmonite lo scorso anno. "Abbiamo verificato a posteriori 24 pazienti affetti da polmonite ed è stato trovato un positivo" ha raccontato Yves Cohen, responsabile del reparto di terapia intensiva dell'ospedale.

L'uomo, un francese di cinquant'anni mai stato in Cina "ha contagiato i suoi due figli", mentre la moglie non ha presentato sintomi. Potrebbere essere stata lei a portare a casa il virus, visto e considerato che lavora in un supermercato accanto a un reparto sushi in cui sono presenti anche dipendenti cinesi. In ogni caso la cronologia dell'epidemia è da riscrivere e proprio la Francia potrebbe essere la vera untrice europea.

