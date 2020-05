Coronavirus, l'allentamento dei vincoli europei sono una fregatura: il pressing della Germania per tutelare i suoi interessi

04 maggio 2020 a

a

a

Per far fronte all'emergenza coronavirus, la Commissione europea ha approvato lo schema provvisorio con il quale vengono allentati alcuni limiti applicati agli aiuti di Stato. Una misura che concede ai Paesi di erogare aiuti alle aziende fino a 800mila euro, prestiti a interessi zero e garanzie sui prestiti che coprano il 100 per cento del rischio. Ma quelle che in apparenza sembrano buone notizie - come riporta Il Giornale - non finiscono qui: il governo austriaco e l'Olanda hanno fatto richiesta di eliminare altri vincoli ancora. Eppure, come spiega un funzionario europeo italiano, questi aiuti di Stato senza limiti "rafforzano le economie più solide, ma danneggiano il mercato unico europeo e la concorrenza".

"Un corridoio turistico anti-Covid". Merkel ed Europa rovinano l'Italia. La Lega: "Concorrenza sleale"

A far emergere incredibili differenze tra le varie economie sono i dati sugli aiuti nazionali già approvati dalla Commissione europea. Su 1.900 miliardi passati per la Dg concorrenza, infatti, il 52 per cento, più di 1.000 miliardi sono aiuti della Germania alle sue aziende. Seguono poi l'Italia e la Francia, con quota intorno al 17 per cento. Facile dunque sospettare che dietro al pressing di Olanda e Austria ci sia la Germania, intenzionata a iniettare soldi pubblici nelle aziende nazionali che sono sicuramente alle prese con la crisi da coronavirus.

