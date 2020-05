Coronavirus, "positiva assistente personale di Ivanka Trump". Da settimane non vedeva la figlia del Presidente

09 maggio 2020 a

a

a

Ancora paura alla Casa Bianca. L'assistente personale di Ivanka Trump è risultata positiva al coronavirus. Lo rivela la Cnn. L'assistente, però, non è stata a contatto con la figlia del presidente da settimane. Infatti per circa due mesi ha lavorato da casa ed è stata sottoposta a test per precauzione, non avendo denunciato alcun sintomo della malattia.

"Trump sconvolto quando l'ha saputo". Il coronavirus dentro la Casa Bianca: il contagio che terrorizza gli Usa

Ivanka Trump e il marito Jared Kuchner sono risultati negativi al test ieri. Sempre Ieri la Casa Bianca ha confermato ufficialmente che un membro del personale che lavora per il vicepresidente, Mike Pence, è risultato positivo: si tratta dell’addetta stampa di Pence, Katie Miller. Ed è il terzo caso dopo che è rimasto contagiato anche un un militare assegnato a Donald Trump.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.