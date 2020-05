Silvia Romano, servizi segreti americani esclusi dall'Italia: "Avrebbero incenerito i terroristi anziché trattare"

12 maggio 2020 a

Perché, oltre ai servizi segreti della Turchia, non risulta che l’Italia abbia chiesto aiuto agli Stati Uniti, più che operativi in Somalia, per liberare Silvia Romano? È la domanda alla quale Il Giornale offre una risposta piuttosto convincente. “L’appoggio agli americani - scrive Fausto Biloslavo - è stato evitato o chiesto solo in parte perché la linea di Washington è di incenerire i terroristi con i droni piuttosto che trattare per liberare gli ostaggi”. Di conseguenza non sarebbero stati utili gli 007 a stelle e strisce per l’intento dell’Italia, che è stato quello di ottenere la liberazione tramite il pagamento di un riscatto da 4 milioni di dollari. “I turchi sono serviti per la linea morbida - si legge su Il Giornale - mentre il Pentagono avrebbe proposto un blitz armi in pugno. Il comando americano di Africom ha fatto fuori circa 800 terroristi e civili in 110 raid dal cielo dall’aprile 2018”. Neanche a farlo apposta, uno degli ultimi bersagli centrati è un comandante degli Al Shabaab, il gruppo che ha sequestrato la 25enne milanese.

