Donald Trump, la strana coincidenza sul coronavirus: "Appena firmato l'accordo commerciale, peste della Cina"

Donald Trump non arretra di un millimetro quando si parla della sua tesi sul coronavirus, che avrebbe origine artificiale essendo scappato da un laboratorio di Wuhan. Lo scontro con la Cina è durissimo e il presidente degli Stati Uniti non fa prigionieri, chiedere all’Oms che pure è stata tirata in ballo con l’accusa di essere complice del governo di Pechino. Adesso Trump rincara la dose con uno dei suoi tweet al vetriolo: “Avevamo appena fatto un grande accordo commerciale, l’inchiostro si era appena asciugato, che il mondo è stato colpito dalla peste della Cina”. Insomma, una strana coincidenza per l’inquilino della Casa Bianca: "Come dico da molto tempo, avere a che fare con la Cina è una cosa molto costosa. Cento accordi commerciali non farebbero la differenza e non varrebbero tutte quelle vite perse”.

