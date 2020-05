Svizzera, le linee guida delle prostitute per tornare a lavorare: posizioni e durata, sfida al governo

27 maggio 2020 a

Il sesso vuole riprende e sfida il coronavirus. Per la precisione siamo in Svizzera, laddove - ci fa sapere Dagospia - le prostitute hanno redatto un elenco di regole per minimizzare il rischio contagio nei bordelli, nella speranza che le restrizioni nel settore possano essere revocate il prima possibile nel paese pesantemente colpito dalla pandemia (il settore è fermo da due mesi). Le linee guida sono state scritte dall'organizzazione ProKoRe, che suggerisce posizioni che consentano di mantenere una certa distanza tra i volti, quali la pecor*** e la "cowgirl al contrario". E ancora, si suggerisce l'areazione delle stanze per almeno 15 minuti dopo ogni cliente e il lavaggio delle lenzuola e di asciugamani a temperature superiori a 60 gradi. E ancora, viene consigliato alle squillo di indossare le mascherine. Ogni incontro deve durare al massimo 15 minuti mentre tutti i dispositivi di sicurezza - dai guanti ai preservativi e fino ai disfinettanti - verrebbero forniti ai clienti direttamenta dalle strutture. Nel documento si chiede che la revoca delle restrizioni per le prostitute coincida con il prossimo allentamento delle misure, previsto per l'8 giugno.

