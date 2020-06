Coronavirus, nuovo focolaio in Germania: "Più esteso del previsto", Angela Merkel interviene sul mattatoio del contagio

17 giugno 2020 a

Un nuovo focolaio spaventa la Germania e dimostra che il coronavirus è ancora potenzialmente molto contagioso. Nel mattatoio di un’azienda del Nordreno-Vesftalia sono stati accertati 657 casi su 983 tamponi: il focolaio è quindi più esteso del previsto, dato che in precedenza risultavano essere circa 400. A riguardo si è scomodata anche Angela Merkel per cercare di rassicurare la popolazione ma al tempo stesso per metterla in guardia. La cancelliera ha lodato le autorità territoriali per la velocità con cui hanno effettuato i test e isolato il focolaio, divampato sulla pelle dei dipendenti dello stabilimento.

“Siamo lontani da una nuova crescita esponenziale dei contagi - ha dichiarato - ma da focolai come questo vediamo chiaramente che il virus non è affatto scomparso”. Tra l’altro la vicenda del mattatoio porta alla memoria il legame Germania-Codogno, con quella fiera autunnale del bestiame che sembrerebbe essere stata l’inizio di tutto per l’Italia. La Merkel ha poi assicurato di riuscire ad evitare una seconda ondata: “Teniamo sotto osservazione il processo di infezione e l’andamento del virus, ci prepariamo a reagire per evitare che ci sia un nuovo evento incontrollato”.

