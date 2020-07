Melania Trump, la fragorosa accusa in un libro: "Il suo tradimento", bomba sulla Casa Bianca

08 luglio 2020 a

Quindici anni di amicizia tutti spiattellati in un libro. A svelare i più oscuri dei segreti di Melania Trump, moglie del presidente Donald Trump, è una ex-consulente della first lady. Stephanie Winston Wolkoff , questo il suo nome. La signora ha scritto un'autobiografia "esplosiva" in cui fornisce i dettagli sul rapporto che la legava alla bella first lady. Il libro, che si intitolerà Melania and Me, uscirà l'1 settembre. All'interno anche la rottura tra le due ex amiche, avvenuta dopo che Stephanie ha seguito il passaggio di Melania alla Casa Bianca.

Motivo della fine dell'amicizia i 26 milioni legati all'organizzazione della cerimonia di inaugurazione di Trump nel 2017. Fattaccio che ha spinto la consulente a dichiarare: "Mi sono sentita tradita". Nel 2018 infatti la Wolkoff è stata costretta a lasciare la Casa Bianca tra le accuse di aver approfittato appunto dell'inaugurazione. "Sono stata gettata sotto il bus", ha detto la diretta interessata per far capire la sua estraneità.

