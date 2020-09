Donald Trump blocca le cinesi TikTok e WeChat negli Stati Uniti: "Motivi di sicurezza nazionale"

18 settembre 2020 a

Dal 20 settembre gli americani non potranno più scaricare TikTok e WeChat sui loro smartphone. Lo ha deciso il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti "per salvaguardare la sicurezza nazionale del Paese". Le due app, di proprietà dei gruppi cinesi Tencent e ByteDance, saranno bannate dopo una lunga battaglia portata avanti dal presidente Donald Trump in un'escalation senza precedenti delle tensioni tra Usa e Cina.

"Le azioni di oggi dimostrano ancora una volta che Trump farà tutto ciò che è in suo potere per garantire la nostra sicurezza nazionale e proteggere gli americani dalle minacce del Partito comunista cinese", ha detto il segretario del Dipartimento del Commercio Wilbur Ross. I divieti sono stati disposti perché tutte e due le app "raccolgono vaste aree di dati dagli utenti, inclusa l'attività di rete, i dati sulla posizione e le cronologie di navigazione e ricerca", come hanno sostenuto dal Dipartimento, secondo il quale questi dati poi finirebbero in mano "ai servizi di intelligence del PCC creando rischi inaccettabili per la nostra sicurezza nazionale".

