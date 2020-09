Usa, sparatoria durante festa illegale a Rochester: due morti, 14 feriti

19 settembre 2020 a

Quattordici feriti, due morti. Questo finora il bilancio provocato da una sparatoria durante una festa illegale a Rochester, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York. Il capo della polizia locale, Mark Simmons, ha detto che le vittime sono un ragazzo e una ragazza tra i 18 e i 22 anni. Come riporta l'Adnkronos, poco dopo la mezzanotte qualcuno ha aperto il fuoco su un centinaio di persone che partecipava a un party in un giardino. Non è stato effettuato nessun arresto per ora. Un testimone ha raccontato ad una televisione locale che sono stati sparati così tanti colpi che "sembrava la guerra del Vietnam", riporta il sito di 13WHAM News.

