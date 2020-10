Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: il sospetto, il contagio parte da Hope Kicks?

02 ottobre 2020 a

a

a

Donald Trump e la moglie Melania positivi al coronavirus: lo annuncia su Twitter lo stesso presidente degli Stati Uniti. "La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!". Il tutto in piena campagna elettorale. Il medico di The Donald ha confermato la notizia della positività e ha aggiunto che la coppia sta bene ma, ovviamente, è stato annullato l'appuntamento elettorale in Florida previsto per le prossime ore.

Qualche ora prima del risultato del test, sempre Trump aveva confermato che Hope Kicks, una delle più fidate consigliere di Donald Trump, giovedì è risultata positiva al Covid-19. La notizia ovviamente preoccupava perché la Kicks negli ultimi giorni è sempre stata al fianco del presidente, sempre senza mascherina, prima a Cleveland e poi a Duluth, in Minnesota. La scoperta della positività della donna è avvenuta giovedì sera, a stretto giro di posta sono arrivati i risultati per la coppia presidenziale. Scontate le preoccupazioni per Trump, che ha 74 anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.