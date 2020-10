Donald Trump ricoverato per coronavirus: "Cura sperimentale", Stati Uniti col fiato sospeso

02 ottobre 2020 a

Donald Trump è stato ricoverato al Walter Reed Hospital dopo aver manifestato sintomi evidenti a causa della positività al coronavirus. Stando a quanto riportato dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti avrebbe febbre bassa, tosse e congestione natale: in queste ore i medici lo stanno sottoponendo ad un trattamento con un cocktail di anticorpi sperimentali. Il bollettino medico della Casa Bianca parla di un Trump “affaticato ma di buon umore” ed elenca la terapia al quale si sta sottoponendo: non comprende solo gli anticorpi sperimentali, ma anche zinco, vitamina D, famotidina, melatonina e aspirina. Insomma, il presidente americano sta ricevendo tutte le cure del caso e anche di più: il mondo è con il fiato sospeso, anche se Trump non sembra in pericolo di vita al momento. La positività è stata scoperta nella notte tra giovedì e venerdì, ma la Cnn sostiene che il presidente avesse già il sospetto di aver contratto il coronavirus a causa del contagio di Hope Hicks, la sua consigliera per la campagna elettorale che è risultata positiva mercoledì pomeriggio.

