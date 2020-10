Donald Trump, "ricovero precauzionale". Ma le immagini dell'arrivo all'ospedale scatenano il sospetto: in grande difficoltà

03 ottobre 2020 a

a

a

Per Donald Trump, la questione si fa seria, preoccupante. Ricoverato in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Viene definita una "misura precauzionale", ma il presidente degli Stati Uniti avrebbe difficoltà respiratorie e sintomi importanti, il tutto a poco più di 30 giorni dalle elezioni e dalla sfida alle urne con Joe Biden. E come nota Dagospia, ulteriori dubbi sul fatto che si tratti di semplici "misure precauzionali", sorgono dopo aver visto il video che ha pubblicato prima del trasporto in ospedale, al Walter Reed Hospital. Nelle immagini, che potete vedere qui sotto, infatti The Donald non sembra affatto in grande forma. E il video risale a ore prima che i sintomi si aggravassero. In questo contesto, i repubblicani sono già costretti a pensare all'ipotesi di trovare un altro candidato entro il 3 novembre. Stati Uniti col fiato sospeso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.